بأغلبية ساحقة.. اعتماد مشروع القرار المصري لنزع «السلاح النووي» في الشرق الأوسط

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال دورتها الـ69، مشروع القرار المصري المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، بأغلبية ساحقة، حيث صوّت لصالحه 120 دولة، في خطوة تعكس دعمًا دوليًا واسعًا لجهود نزع السلاح النووي في المنطقة.

وينص القرار على إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، ويدعو دول المنطقة إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي والعمل من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأكدت “بوابة الأهرام” المصرية أن اعتماد القرار يُعد تتويجًا لجهود مصر المستمرة لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، والدفع نحو تنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المعاهدة الدولية لعدم الانتشار.

ويُعد القرار خطوة دبلوماسية متقدمة نحو وضع حد لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وسط دعوات متجددة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الأمن الجماعي ومنع التصعيد النووي.