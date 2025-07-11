باكستان.. العثور على جثث ركاب اختطفوا في هجمات مسلحة بإقليم بلوشستان

انتشلت السلطات الباكستانية جثث تسعة ركاب من جبال إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي البلاد، اليوم الجمعة، بعد أن اختطفهم مسلحون في سلسلة هجمات استهدفت حافلتين مساء الخميس، وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم شهيد ريند أن الضحايا، وهم عمال من إقليم البنجاب، كانوا في طريق عودتهم إلى ديارهم عندما تعرضوا للاختطاف، مشيراً إلى أن قوات الأمن أحبطت في وقت سابق ثلاث هجمات مماثلة نفذها من وصفهم بـ”المتمردين”، متهماً الهند بدعم المسلحين الناشطين في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، غير أن السلطات تشتبه في تورط انفصاليين بلوش سبق أن نفذوا عمليات استهدفت سكاناً من خارج الإقليم، لا سيما من البنجاب.

بدوره، أكد المسؤول المحلي نافيد علم العثور على جثث الضحايا مصابة بطلقات نارية في الجبال خلال الليل، مضيفاً أن السلطات تعمل على تحديد هوياتهم والتواصل مع ذويهم.

ويشهد إقليم بلوشستان منذ سنوات تمرداً تقوده جماعات انفصالية تطالب بحكم ذاتي أوسع أو الاستقلال عن الدولة المركزية، وتستهدف في كثير من الأحيان مشاريع البنية التحتية والعاملين من أقاليم أخرى.