باكستان.. انفجار يودي بحياة 4 مسؤولين و«باكستان» يعلن مسؤوليته

قتل أربعة أشخاص، بينهم مسؤول حكومي وضباط شرطة، في انفجار استهدف سيارة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، اليوم الأربعاء، 2 يوليو 2025. الهجوم الذي وقع في سوق بمدينة باجور، أسفر عن إصابة 11 آخرين.

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة، وقاص رفيق، لوسائل إعلام غربية بأن من بين القتلى كان هناك مسؤول حكومي كبير وضابط شرطة آخر، كما أضاف أن الهجوم وقع أثناء سفر المسؤولين في سيارة عبر المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة “داعش خراسان” (داعش-خ) مسؤوليتها عن الهجوم، موضحة أنه تم تنفيذه بواسطة دراجة نارية مفخخة استهدفت السيارة. هذا التفجير الدامي يعد الثاني في المنطقة خلال أقل من أسبوع. في 28 يونيو 2025، قُتل 16 جنديًا باكستانيًا في هجوم تبنته حركة طالبان باكستان في نفس الإقليم.

الهجوم يأتي في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متزايدًا إثر سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في أبريل 2025 بالقرب من بلدة باهالغام الهندية.