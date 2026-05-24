باكستان تنزف.. عشرات القتلى بـ«هجوم مسلّح» على قطار

قُتل 24 شخصا على الأقل وأُصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، في هجوم وقع في مدينة كويتا، عاصمة الإقليم المضطرب، وفق ما أفاد به مسؤول محلي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المسؤول أن القطار كان يقل أفرادا من الجيش الباكستاني وعائلاتهم، في طريقه من كويتا إلى بيشاور شمال غربي البلاد، عندما كان يمر عند إشارة مرور في منطقة تشامان باتاك، قبل أن تصطدم سيارة محملة بالمتفجرات بإحدى عرباته، ما أدى إلى انفجار هائل وانقلاب عربتين واندلاع النيران فيهما.

وأظهرت صور من موقع الحادث عربة قطار مقلوبة على جانبها، بينما كان متطوعون وقوات أمن يبحثون بين الحطام عن ناجين، في وقت شوهد فيه نقل مصابين غارقين في الدماء على نقالات بعيدا عن موقع الانفجار، وسط انتشار أمني كثيف.

وأكدت مصادر محلية أن من بين القتلى جنودا من الجيش الباكستاني، مشيرة إلى أن بعضهم كان في طريقه للاحتفال بعيد الأضحى، فيما تسبب الانفجار في تحطم نوافذ وتدمير مركبات قريبة من موقع التفجير.

وقال مسؤولون إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة اصطدمت بإحدى عربات القطار أثناء مروره، ما أدى إلى انفجار قوي تسبب في خروج القطار عن مساره، في حادثة وصفت بأنها من أعنف الهجمات التي يشهدها الإقليم في الفترة الأخيرة.

وتُعد إقليم بلوشستان أكبر أقاليم باكستان مساحة وأكثرها فقرا، رغم غناه بالغاز الطبيعي والمعادن، ويشهد منذ سنوات اضطرابات أمنية وهجمات تنفذها جماعات انفصالية تتهم الحكومة باستغلال الموارد دون تحقيق تنمية محلية عادلة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الباكستانية مقتل أكثر من 25 مسلحا خلال عملية أمنية منفصلة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، بعد اشتباكات مع قوات الشرطة في منطقة بانو، أسفرت أيضا عن مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان وإصابة 10 آخرين بينهم عناصر أمنية.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة في الأقاليم الحدودية مع أفغانستان، خصوصا خيبر بختونخوا وبلوشستان، وسط اتهامات متبادلة بين إسلام آباد وكابل بشأن نشاط الجماعات المسلحة، في حين ينشط في بلوشستان مسلحون يطالبون بانفصال الإقليم أو منحه حكما ذاتيا.

Several train carriages derailed following an explosion in the Quetta–Chaman Phatak area of Pakistan. No group has claimed responsibility for the incident so far. — Afghanistan Defense (@AFGDefense) May 24, 2026

Quetta: BLA terrorists once again proved they are the sworn enemies of the innocent people of Balochistan by carrying out a cowardly vehicle-borne suicide attack on a passenger train in Quetta, targeting helpless civilians including women, children, and elderly passengers — The Balochistan Diaries (TBD) (@BalochDiaries) May 24, 2026