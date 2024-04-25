بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لعملية إجلاء في رفح قبل الهجوم البري

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح، تمهيدا لبدء هجوم على المدينة التي باتت ملجأ لمئات آلاف الفلسطينيين الفارين من مناطق القطاع الأخرى.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.

وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تسع الواحدة منها ما بين 10 أشخاص و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.

وكانت لقطات جوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في خان يونس، التي تبعد عن رفح نحو خمسة كيلو مترات.

وذكر مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه نتنياهو يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.

وتزعم إسرائيل، إن رفح بها أربع كتائب قتالية كاملة تابعة لحماس وتلقت تعزيزات من آلاف من مقاتلي الحركة المنسحبين من مناطق أخرى.

وقال البريجادير جنرال إيتسيك كوهين قائد الفرقة 162 النشطة في غزة لهيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان) يوم الثلاثاء “تعرضت حماس لضربة قوية في شمال القطاع. كما تلقت ضربة قوية في وسط القطاع. وقريبا ستتلقى ضربة قوية في رفح أيضا”.

واشنطن، أقرب حلفاء إسرائيل، دعت إلى التخلي عن خطط الهجوم وقالت إن إسرائيل تستطيع محاربة مسلحي حماس هناك بوسائل أخرى.

وقال ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للصحفيين يوم الثلاثاء “لا يمكننا دعم عملية برية في رفح دون خطة إنسانية مناسبة وذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، وذلك على وجه التحديد بسبب التعقيدات التي تعترض توصيل المساعدات”.

وتقول مصر إنها لن تسمح بدفع سكان غزة عبر الحدود إلى أراضيها.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن القاهرة حذرت إسرائيل من مغبة التحرك في رفح لأن هذه الخطوة “ستؤدي لمذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع”.

وبحسب مصادر أمنية مصرية إن التنسيق العسكري والأمني ​​بين مصر وإسرائيل بشأن أي توغل إسرائيلي في رفح لا يعني الموافقة عليه.

وأفاد مسؤولون طبيون في غزة إن أكثر من 34 ألف شخص قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية، ويُخشى أن يكون هناك آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن إسرائيل ستقوم بعمليات عسكرية “تدريجية” في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بدلا من عملية شاملة، وذلك للحد من سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مسؤولون مصريون وإسرائيليون سابقون للصحيفة الأميركية، إن إسرائيل “تخطط للمضي قدما في العملية العسكرية في رفح على مراحل، على أن تشمل إخلاء الأحياء مسبقا قبل بدء العمليات”.

ومن المرجح أن تكون العمليات “أكثر استهدافا” من العمليات السابقة في غزة، وستتضمن “التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة”، وفقا لمسؤولين مصريين مطلعين على الخطط، لم تسمهم الصحيفة.

وتبادل المسؤولون الإسرائيليون خططهم مع مصر، التي حذرت من أن اجتياح رفح سيدفع الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن مصر “عززت من جانبها الإجراءات الأمنية على الحدود”.

وقال المسؤولون إن من بين الأفكار التي ناقشتها إسرائيل أيضا مع نظرائها العرب، “السماح لقوات الأمن المدعومة من السلطة الفلسطينية بدخول غزة، للمساعدة في إدارة الأمن بالقرب من الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر”.

ومن المتوقع أن تمتد أكبر منطقة إنسانية في غزة، من شريط شاطئ المواصي في رفح باتجاه دير البلح في الجزء الأوسط من القطاع، حسب ما نقلت “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين مصريين.

وتنفي مصر الانخراط بشكل مباشر مع إسرائيل في أي مناقشات حول عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، فإن “الهلال الأحمر المصري نصب بعض الخيام في مدينة خان يونس، كما يعمل على نصب المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة”.