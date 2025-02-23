بالفيديو.. آلاف اللبنانيين يحتشدون لتشييع «حسن نصرالله»

احتشد آلاف المناصرين لـ “حزب الله”، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، منذ فجر اليوم الأحد، حيث ستقام مراسم تشييع الأمين العام السابق “حسن نصرالله” وخليفته “هاشم صفي الدين”، اللذين اغتالتهما إسرائيل منذ نحو 5 أشهر، بحضور شخصيات عربية وإقليمية، من إيران والعراق واليمن وغيرها.

ويشهد لبنان إجراءات أمنية مشددة حيث تم رفع درجة جاهزية الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية، حيث من المقرر أن تبدأ المراسم بعد الظهر.

وقد أعلنت السلطات اللبنانية خطة أمنية شملت إغلاق مطار بيروت الدولي مؤقتا، مع فرض تدابير أمنية صارمة في مقر التشييع في المدينة الرياضية والمناطق المحيطة به.

كما اتخذت إجراءات استثنائية لإدارة حركة المرور، من بينها إغلاق بعض الطرقات، ومنع وقوف السيارات في مناطق محددة، تحسبا لأي طارئ، فيما تتخوف الأوساط الإعلامية من “محاولة استغلال إسرائيل المناسبة لتنفيذ عمل أمني ما”.

وقتل نصرالله في غارة إسرائيلية شنتها مقاتلات حربية يوم 27 سبتمبر 2024 على مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قتل خليفته هاشم صفي الدين بغارة أخرى يوم 3 من أكتوبر.

ويتسع ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية لحوالي 50 ألف شخص، حيث تم تعليق صور كبيرة لنصر الله وخليفته الراحل هاشم صفي الدين، كما تم رفع صور لنصر الله وأعلام الحركة الصفراء على مختلف الطرق المؤدية إلى الملعب، وتم وضع حوالي 6 شاشات عملاقة في الشوارع، لكي يتمكن الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى الملعب من مشاهدة مراسم الجنازة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، السبت، أنه تم تكليف وزير العمل، محمد حيدر، تمثيل رئيس الحكومة في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وسيجري دفن نصر الله في قطعة أرض بالقرب من طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية.

ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر 2023 اسنادا لغزة، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

ورغم اتفاق وقف النار امتنعت تل أبيب عن تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة وأبقت على بعض النقاط العسكرية في جنوب لبنان وقد رفض الجانب اللبناني ذلك بشكل قاطع.