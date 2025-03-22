بالفيديو.. الجيش السوداني يسيطر على مقر «البنك المركزي» بالخرطوم

أعلنت مصادر في الجيش السوداني، السبت، “أنه تمكن من استعادة السيطرة على مقر البنك المركزي، وعدة مواقع أخرى غربي مدينة الخرطوم”.

وأشارت المصادر إلى “قضاء الجيش على المئات من عناصر الدعم السريع وسط الخرطوم، والسيطرة على أبراج شركة زين والتعاونية ومصرف الساحل والصحراء”.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء “ظافر عمر عبدالقادر”، قائد منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين في الجيش، “عن نجاح القوات في تطهير أحياء النخيل والبستان وأم بدة السبيل غربي أم درمان من وجود قوات الدعم السريع”.

وخلال الساعات الماضية، “حقق الجيش السوداني تقدما كبيرا في هذه الأحياء، حيث قام الجنود بنشر صور توثق سيطرتهم على المناطق المستهدفة”.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، “أنه استعاد القصر الرئاسي في الخرطوم، وسيطر على الوزارات وسط العاصمة، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على القصر منذ أبريل 2023”.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بعيد “إعلان الجيش السوداني أنه بدأ المرحلة الأخيرة من القضاء على قوات الدعم السريع”.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت الأربعاء، “القضاء على قائد قوة وعناصر في قوات الدعم السريع، حاولوا التسلل الي داخل مدينة الفاشر”.

#الان الجيش السوداني يعلن تحرير بنك السودان المركزي من قبضه ميليشيات الدعم السريع pic.twitter.com/Ok9TklW2kF — سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) March 22, 2025