مأزق الملاحة في قناة السويس.. تصادم سفينة شحن يوقف حركة المرور مؤقتاً

تعرضت سفينة الشحن “RED ZED 1″، المتخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، لعطل فني مفاجئ في نظام التوجيه أثناء عبورها قناة السويس باتجاه الشمال، ما تسبب في انحرافها واصطدامها بمعدية القنطرة، إحدى المعديات التي تنقل الركاب والمركبات عبر القناة.

وأعلنت هيئة قناة السويس أن الحادث تم التعامل معه بسرعة وكفاءة بمساعدة ثلاث قاطرات إنقاذ، وهي “بورسعيد” و”سفيتزر السويس 1″ و”علي الشلبي”، مما حال دون تفاقم الوضع ومنع وقوع كارثة محتملة.

وتم نقل السفينة إلى البحيرات المرة، المنطقة المخصصة لإصلاح السفن وإجراء الفحوصات الفنية، دون أن يؤثر الحادث على حركة الملاحة التي استمرت بشكل طبيعي، حيث عبرت القناة نحو 32 سفينة في المتوسط خلال هذه الفترة.

وأكدت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن الحادث لم يتسبب في إصابات أو أضرار جسيمة، وأشادت بكفاءة فرق الإنقاذ البحري وسائقي المعديات الذين تمكنوا من إخلاء المنطقة بسرعة وضمان استمرار حركة الملاحة دون تعطيل.

هذا وتعتبر قناة السويس ممرًا بحريًا حيويًا يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتمر عبرها حوالي 12% من التجارة العالمية و9% من إمدادات النفط. وتواجه القناة تحديات مستمرة، منها انخفاض حركة الملاحة بنسبة 60% منذ عام 2023 نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حوادث سابقة بارزة مثل جنوح سفينة “إيفر جيفن” عام 2021 التي أوقفت الملاحة لستة أيام.