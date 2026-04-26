بالفيديو.. ترامب نائم خلال مؤتمر صحفي!

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضعية توحي بأنه يضع رأسه على الطاولة خلال مؤتمر صحفي رسمي، وسط استمرار حديث الحضور خلفه.

وسرعان ما انتشر المقطع بشكل كبير، وحصد ملايين المشاهدات خلال وقت قصير، مع تعليقات متباينة بين من اعتبره مؤشرًا على عدم تركيز داخل الفعاليات الرسمية، ومن رأى فيه محاولة لإعادة إنتاج مشاهد مشابهة سبق أن ارتبطت بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأعاد الفيديو فتح نقاش واسع حول أداء الرئيس الأمريكي خلال الفعاليات العامة، وسط تفاعل سياسي وإعلامي لافت، خاصة مع تشبيه البعض بين المشهد المتداول وسجالات إعلامية سابقة حول ظهورات سياسية مشابهة في البيت الأبيض.

لكن التحقق الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة كشف أن المقطع لا يعكس واقعًا حقيقيًا، بل يعود إلى فعالية رسمية تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، شهدت إعلان اتفاق لخفض أسعار الأدوية بالتعاون مع شركة دوائية كبرى داخل المكتب البيضاوي.

وبحسب نتائج التحقق، فإن اللقطات المتداولة لا تتطابق مع التسجيلات الأصلية للفعالية، كما لم يظهر أي دليل موثوق على وجود لحظة نوم فعلية للرئيس الأمريكي خلال الحدث، رغم التشابه الظاهري في بعض زوايا التصوير.

كما أظهرت مراجعة تقنية للمقطع أن مصدر نشره الأول يعود إلى حسابات تنشر محتوى ساخرًا ومقاطع “ميمات”، ما يعزز فرضية أنه تم إنتاجه أو تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس تسجيلًا مباشرًا من المؤتمر.

وتشير التحليلات البصرية إلى وجود اختلافات غير طبيعية في الحركة وتناسق الجسد داخل الفيديو، إلى جانب تشوهات دقيقة في المشهد العام، وهي مؤشرات غالبًا ما ترتبط بالمقاطع المُولدة أو المعدلة رقميًا.

ويأتي انتشار هذا الفيديو في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى واقعي ظاهريًا لكنه مضلل، ما يفتح الباب أمام تحديات متصاعدة في التحقق من صحة المواد البصرية المنتشرة على الإنترنت.

BREAKING: President Trump doses off during live Healthcare Affordability Event – banging his head on the resolute desk with such force, that he knocks himself out cold. pic.twitter.com/vKM8rGKZz3 — PaulleyTicks (@PaulleyTicks) April 23, 2026

Trump fell asleep again during a live televised meeting. If Joe Biden had done that, the media would have treated it like a national emergency and run wall-to-wall panic coverage for a week.



But when Trump does it, they look the other way because the clown show keeps their… pic.twitter.com/XGFcXl00tW — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) April 24, 2026