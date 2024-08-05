بالفيديو.. حديث «إسماعيل هنية» الأخير!

نشر موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فيديو لأبرز ما جاء في اللقاء الذي جمع “خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية”، قبل اغتياله.

وقال هنية: “إن الاعتبارات التي تقف وراء قدرة المقاومة على الصمود يمكن التأكيد عليها في ثلاثة مرتكزات”.

وأضاف: “الأول هو المرتكز الإيماني العقائدي والشخصية التي أخذت من هذا المعين والذي منحها القدرة على الثبات في الميدان والصبر القدرة والعطاء وعلى تحمل تبعات هذا الطريق”.

وتابع الراحل: “المرتكز الثاني هو الإعداد العسكري وكان هناك إعداد طويل قبل “طوفان الأقصى” لفصائل المقاومة على مدار سنوات حيث بنت قدراتها وامتلكت إمكانيات أهلتها لأن تخوض هذه المعركة وهذه الملحمة التاريخية”.

ولفت هنية، إلى أنه “رغم الفارق الكبير جدا في موازين القوى بيننا وبين العدو ولكن أيضا ما امتلكته المقاومة من إمكانيات ذاتية ومن مساعدة محور المقاومة أهلها لمواصلة هذا الطريق”.

وعن المرتكز الثالث، أضاف هنية: “هو التحالفات الاستراتيجية لهذه المقاومة وفي علاقاتها مع محور المقاومة ومع مكونات الأمة ومع عمقها الاستراتيجي في هذه المنطقة.. وأيضا في علاقاتها مع دول في أمريكا اللاتينية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا.. كل هذه أدى إلى إعطاء مظلات سياسية للمقاومة في مجلس الأمن وغيره في هذا الموضوع.”

وقال هنية: “أعتقد أن هذه الأبعاد الثلاثة وبعد توفيق من الله عز وجل هي ما تشكل المعين الذي لا ينضب لهذه المقاومة الباسلة”.