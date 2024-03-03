بالفيديو.. طفل فلسطيني يمشي حافي القدمين 12 كم بحثا عن الطحين دون جدوى

لم تقف كوارث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على إزهاق أرواح عشرات آلاف الأبرياء من المدنيين أطفالا ونساء، بل بات الموت يلاحق أهالي القطاع نتيجة الجوع، وهذا ما كشفته الأمم المتحدة التي تحدثت عن موت عشرة أطفال جوعا.

وفي هذا السياق، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه طفل فلسطيني في قطاع غزة، يبحث عن الطحين، حتى يسدّ رمق أسرته.

وقال الطفل في الفيديو، إنه ضل الطريق وهو يبحث عن طحين ألقته الطائرات، ضمن المساعدات الجوية، مضيفا: جيت أجيب طحين اللي تلقيه المظلات، أشوف أي ايشي نأكله، لافتا إلى أنه لم يستطع الحصول على أي شيء.

وبين الطفل، أنه سار على قدميه بدون حذاء من مسافة قدرها أكثر من 12 كم بحثا عن الطحين، دون جدوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى أسرته أي طعام.

هذا وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30320 قتيلا وأكثر من 71533 جريحا.