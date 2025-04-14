بالفيديو.. طوفان بشري في المغرب وباكستان يخرج دعماً للشعب الفلسطيني

تظاهر عشرات الآلاف من الباكستانيين في شوارع كراتشي، منددين “بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، “احتشد المشاركون في مسيرة التضامن مع غزة في الطريق الرئيسي شارع فيصل، رافعين الأعلام الفلسطينية وحاملين صور كبار مسؤولي حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” اللذين قُتلا العام الماضي إسماعيل هنية ويحيى السنوار”.

ووفق المعلومات، “وضعت عشرات الدمى ملفوفة بأكفان بيضاء على الرصيف، كمظهر رمزي للأطفال الذين قُتلوا في غزة، وانضمت آلاف النساء، كثيرات منهن يحملن أطفالهن، إلى المسيرة، وغطت المنطقة لافتات كُتب عليها: “توقفوا عن قصف غزة”، “تسقط إسرائيل”، و”إبادة غزة – عار على العالم الإسلامي”، وهتف الحشد “لبيك يا غزة” و”لبيك يا أقصى”، بينما شكل قادة الحزب، بما في ذلك رئيس الجماعة الإسلامية المنظمة للمسيرة حافظ نعيم الرحمن، سلسلة بشرية، أمام طلاب يحملون علم فلسطين بطول يبلغ حوالي 3 أمتار”، كما شارك “أفراد من المجتمعين المسيحي والهندوسي”.

وقال الرحمن: “لن يستسلم الفلسطينيون أبدا للقمع”. ولفت المنظمون إلى أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

وأدان القائد المسيحي يونس سوهان، “القوى العالمية لدعمها إسرائيل في غزة، متهما إياها بتمكين الهجمات على المدنيين والمستشفيات والملاجئ”.

وبحسب المعلومات، “حضر الآلاف مؤتمر التضامن مع فلسطين الذي نظمه جمعية علماء الإسلام (جوي)، وهي مجموعة دينية سياسية أخرى، ووصف رئيس “جوي” المولوي فضل الرحمن إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”، واتهم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بمساعدة إسرائيل في جرائم الحرب”.

THIS IS MASSIVE CROWD!! THE WHOLE KARACHI IS OUT ON STREETS CHANTING FOR GAZA, REPRESENTING THE LOVE OF THE PEOPLE OF PAKISTAN FOR PALESTINE. #GazaMarchKarachi pic.twitter.com/PdhwdTzW5e — Ahmed (@ThisahmedR) April 13, 2025

المغرب.. عشرات الآلاف يتظاهرون تحت الأمطار تضامنا مع الشعب الفلسطيني

شارك عشرات الآلاف من المغاربة، “في مسيرة تضامنية مع غزة، انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط إلى مبنى البرلمان، تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني أمام آلة الحرب الإسرائيلية”.

وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية في منشورها أن “أصوات عشرات الآلاف من المغاربة صدحت اليوم الأحد تحت الأمطار، في مسيرة حاشدة من باب الأحد حتى قبالة مقر البرلمان المغربي، وذلك تأكيدا على دعمهم الثابت غير المشروط لسكان قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الذي يطالهم من الآلة الحربية الإسرائيلية”.

وبحسب الصحيفة “أعرب المتظاهرون عن تقديرهم للفلسطينيين الذين “صمدوا لأكثر من سنة ونصف، أمام كل أشكال إشاعة الموت، قصفا وقتلا وتجويعا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “المسيرة شهدت حضور قيادات من حقول سياسية وإيديولوجية مختلفة.. رجالا ونساء وأطفالا من كل المدن المغربية، قدموا لإدانة الإبادة في غزة، رافعين شعارات قوية دعما للفلسطينين، منها (غزة تحية مقاومة تحية)، و(حتى يسقط التطبيع مسيرات قوية قوية)”.

وبحسب الصحيفة، “تخللت الاحتجاج الحاشد “مشاهد تعبيرية مختلفة حاكت الجرائم ضد شعب غزة، جسدها شبان وأطفال، كما أحرق المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية، ووتمثلت الرسائل العامة للمظاهرة، بـ”رفض الإبادة الجماعية في غزة، وتأكيد الدعم الشعبي الثابت لفلسطين ومقاومتها، والمطالبة بوقف التطبيع الرسمي مع إسرائيل، ودعوة للضمير الإنساني والمؤسسات الدولية للتحرك”.

خروج عشرات الآلاف في العاصمة المغربية #الرباط بمسيرة حاشدة تضامنًا مع #غزة. pic.twitter.com/9Fc3kGV9RE — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) April 13, 2025

هذا “وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 166 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود”، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.