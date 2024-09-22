بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار منجم للفحم في إيران

انفجر اليوم الأحد، منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت هيئة الإغاثة الإيرانية، “أنه بحلول الساعة الـ 9:00 من صباح اليوم الأحد ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم اللفحم إلى 30 قتيلا و17 جريحا”.

وذكرت الهيئة في بيان، “أنه وقع انفجار قرابة الساعة 21:00 ليلة أمس في منجم الفحم التابع لمحافظة خراسان الجنوبية وأدى إلى إصابة العشرات وفقد آخرين، وبحسب التحقيقات الأولية وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم”.

من جانبه، أوضح مدير دائرة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، “أنه بسبب عمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا، حيث ضم المنجم لحظة وقوع الانفجار ما لا يقل عن 69 عاملا، كانوا متواجدين في البلوكلين C وB من منجم طبس”، مضيفا: “تم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد وإصدار الأوامر لمتابعات الواقعة بشكل أسرع وإبلاغ أهالي ضحايا الحادث”.