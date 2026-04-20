بالفيديو.. ممرضة إيرانية تتحول إلى بطلة!

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا للجدل، يظهر لحظة إنسانية لافتة لممرضة داخل أحد المستشفيات في إيران، وهي تقوم بإنقاذ عدد من الرضع ونقلهم بعيدًا عن مناطق يُعتقد أنها تعرضت لخطر داخل المنشأة الطبية.

ويُظهر الفيديو الممرضة وهي تحمل الأطفال حديثي الولادة على ذراعيها، وتسارع في التنقل داخل ممرات المستشفى وسط حالة من الارتباك الشديد، بينما تُسمع في الخلفية أصوات انفجارات أثارت حالة من الهلع داخل المكان، بحسب ما أظهره المقطع المتداول.

ووفق ما تم تداوله، فقد جرى نشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل، وسط تفاعل كبير من المستخدمين الذين أشادوا بشجاعة الممرضة وسرعة استجابتها في حماية الرضع في ظروف وصفت بأنها بالغة الخطورة.

وعلّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على المقطع، عبر حسابه الرسمي، قائلًا إن ما يظهر في الفيديو يعكس “سمة حضارية راسخة لإيران تتمثل في المقاومة والصمود”.

في المقابل، ربط بعض رواد مواقع التواصل الفيديو بتقارير غير مؤكدة تحدثت عن استهداف منشآت طبية في سياق تصعيد عسكري، دون وجود تأكيدات مستقلة أو بيانات رسمية موثقة تدعم هذه الادعاءات حتى الآن.

ويأتي انتشار هذا المقطع في ظل تفاعل واسع مع الأحداث المتسارعة في المنطقة، حيث يواصل المستخدمون تداول مقاطع توثق مشاهد إنسانية من داخل المستشفيات ومناطق التوتر.