«بايدن» يُطالب طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الحرب

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرفي الصراع في السودان بالعودة إلى المفاوضات، لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 شهرًا.

وقال بايدن، في بيان له: “ندعو أطراف هذا الصراع إلى إنهاء العنف والتوقف عن إذكائه، من أجل مستقبل السودان والشعب السوداني بأكمله”.

وأضاف الرئبس الأمريكي: “أدعو طرفي الصراع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريلو، قد أكد الأحد الماضي، على تواصل الجهود الدولية من أجل تحقيق مزيد من التدابير الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، الذين تدهورت أوضاعهم جراء القتال العنيف الدائر منذ أبريل من العام الماضي .