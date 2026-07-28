بمشاركة دول عربية وأممية.. مؤسسات الدولة تتوحد لـ«مواجهة المخاطر»

شاركت وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الحكم المحلي في أعمال ورشة “تبادل الخبرات للحد من مخاطر الكوارث وحوكمتها”، التي انطلقت في طرابلس الاثنين 27 يوليو 2026، بتنظيم من المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية.

وشارك وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعظومة في فعاليات الورشة، بدعوة من المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبتكليف من وزير الإسكان والتعمير، ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

كما شاركت وزارة الحكم المحلي في أعمال الورشة، ممثلة برئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومدير مركز الاتصال المحلي محمد الدريبي، ومدير مكتب الإعلام أمجد أبوخدير، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في إدارة المخاطر، إلى جانب رفع مستوى الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات والكوارث.

وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة استعراض جهود المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إعداد السجل الوطني للمخاطر، إضافة إلى عرض عدد من التجارب الدولية والعربية في مجال إدارة الكوارث بمشاركة ممثلين عن البحرين والجزائر والصومال وسلطنة عُمان ولبنان ومصر.

وناقشت الفعاليات عددًا من المحاور المتعلقة بحوكمة مخاطر الكوارث، ومنظومات البيانات، وتقييم المخاطر متعددة الأخطار، ونظم الإنذار المبكر، بما يسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية الوطنية والمحلية لمواجهة الطوارئ.

كما تناولت الورشة إسهامات الأمم المتحدة في دعم القدرات الوطنية وتعزيز منظومات الاستجابة للطوارئ، بهدف تطوير آليات إدارة الأزمات وتحسين القدرة على التعامل مع المخاطر المحتملة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود ليبيا لتطوير منظومة إدارة الكوارث، عبر الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، وتعزيز أدوات التخطيط والاستجابة، وبناء أنظمة أكثر كفاءة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والطارئة.