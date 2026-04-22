بحضور لجنة «3+3».. المنفي يتابع مخرجات تمرين فلينتلوك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، وكيل وزارة الدفاع لشؤون المناطق العسكرية لواء عبدالسلام زوبي، بحضور لجنة (3+3)، وذلك لمتابعة مخرجات تمرين “فلينتلوك 2026”.

وأوضح المكتب أن اللقاء تناول نتائج المشاركة الليبية في التمرين، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي أن هذه المشاركة تأتي ضمن التحركات الرسمية التي يقودها، بما في ذلك مراسلته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنظيم المراكز الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تنسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، الذي تناول ملف التدريب العسكري في إطار دعم جهود توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا.

ويُعد تمرين “فلينتلوك” الذي تنظمه القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، من أبرز المناورات العسكرية السنوية على مستوى القارة الإفريقية، حيث تُقام نسخة هذا العام في ليبيا وساحل العاج، بعد تنظيمه في نسخ سابقة بعدد من الدول، بمشاركة وحدات من الجيش الليبي.

وتأتي هذه المشاركة في سياق مساعٍ لتعزيز جاهزية القوات الليبية، وتطوير قدراتها التدريبية، بما يدعم مسار بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة قادرة على حفظ الاستقرار في البلاد.