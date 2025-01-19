بدء عملية تبادل الأسرى.. إطلاق 3 أسيرات إسرائيليات مقابل 90 فلسطينياً

بدأت مساء اليوم الأحد، عملية تبادل الأسرى، بموجب اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة.

هذا “وبموجب الاتفاق، ستطلق حركة “حماس” سراح 3 أسيرات إسرائيلية، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 90 أسيرا فلسطينيا”.

في السباق، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، عن وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين ممن سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل بين حركة “حماس” وإسرائيل إلى سجن “عوفر”.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى “تعزيز قوات الدفاع والهجوم في الضفة الغربية كجزء من الاستعدادات المرافقة لإطلاق سراح الأسرى”.

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه “لن يتم اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلا بعد تسلم الأسيرات الإسرائيليات المقرر تسليمهم اليوم الأحد”.