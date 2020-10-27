بدعوى الإرهاب وداعش.. تهديد نائب تونسي بالقتل

أعلن عضو مجلس نواب الشعب التونسي عبد اللطيف العلوي، تعرضه للتهديد بالقتل لاتهامه بالإرهاب وأنه داعشي، وفق قوله.

وقال العلوي في تصريحات له: “أنا اليوم مهدّد بالقتل، لأنّي إرهابي وداعشي حسب رواية عبير موسي وميدي شو والماتينال متع البلومي وتحليلات سفيان بن حميدة!”.

وأضاف: “اليوم نعيش أنا وعائلتي تحت التّهديد المباشر، نتيجة للتّحريض المتواصل علينا ووصمنا بالإرهاب والتّكفير من المجرمين الحقيقيّين المتمترسين وراء الميكروات، ويذبحوا فينا يوميّا بسكّين بارد!”.

وتابع: “اليوم يوصل شكون يتوعّدني بالذبح، ويقسم أنه سينفّذ تهديده، ويقول أنّه بورڨيبي، (يعني من أتباع عبير موسي)، والإعلام مازال يواصل في نفس الجريمة، حتّى بعد اللّي صار لأحمد موحى، ولم يتحرّك أيّ طرف سياسي أو حقوقي ليقول إنّ هذي جريمة! وإنّ السّاكت عنها مجرم”.

وأردف العلوي: “التهديدات هذي، وغيرها، وصلتني هي الآن تحت أنظار الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.. لست خائفا أبدا ممّا يمكن أن يحدث، فلكلّ أجل كتاب!”.

واختتم بالقول: “أريدكم أن تعرفوا فقط لماذا حدث ما حدث، ومن المسؤول عن ذلك، إذا قدّر الله حدوثه”.