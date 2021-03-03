برلماني: تطعيم الأوكرانيين ضد كورونا سيتطلب 200 عام

نائب برلماني أوكراني صرح بأن تطعيم جميع الأوكرانيين ضد فيروس كورونا سيتطلب 200 عام إن استمر بوتائره الحالية.

وقال النائب عن حزب “التضامن الأوروبي” المعارض أليكسي غورينكو: “فتحت موقع وزارة الصحة، وهناك إحصاءات مفادها أن 3141 شخصا تلقوا الجرعة الأولى حتى 28 فبراير، وهذا يساوي نحو 600 شخص يوميا. وبمثل هذه الوتائر سيتطلب تطعيم الأوكرانيين 200 عام”.

وتابع: “كنا آخر من بدأ بالتطعيم في أوروبا، وعندما بدأت زيمبابوي بالتطعيم وصلت إلينا هذه الحملة أيضا. والآن لدينا وتائر سنحتاج إلى 200 عام في ظلها”.

وأشار إلى أن السلطات الصحية الأوكرانية تعهدت بإجراء 70 ألف اختبار للكشف عن كورونا يوميا، وفي 28 فبراير تم إجراء 23 ألف اختبار فقط.

وتساءل النائب: “لماذا نستمر بعدم إجراء الاختبارات وعدم صناعة اللقاحات ونتخيل أننا سننتصر على كوفيد؟”.

يذكر أن أوكرانيا سجلت أكثر من 1.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و26212 حالة وفاة. وفقا لنوفوستي.