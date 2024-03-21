بريطانيا تضع شروطا على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل

وضعت بريطانيا شروطا لاستمرار إمدادات الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن بريطانيا طالبت “إسرائيل” بالسماح للصليب الأحمر أو الدبلوماسيين، بزيارة المحتجزين التابعين لحركة حماس، كجزء من شروط استمرار إمدادات الأسلحة.

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بريطانيا، بأنها “ربما تعتبر ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة”.

هذا وتقول بريطانيا إن تصرفات “إسرائيل” تتعارض مع القانون الدولي، وسبق أن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المسؤولين “الإسرائيليين”، من أن أوروبا قد تفرض حظرا على الأسلحة على “إسرائيل” إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة.

وكانت كندا، قررت في وقت سابق فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة، وكذلك أعلنت إيطاليا مؤخرا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع.