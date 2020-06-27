بريطانيا تعفي وافدين بعض الدول من الحجر الصحي

قالت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وبموجب هذا سيتعين على المواطنين بعدم السفر الي بعض الدول والمناطق رسمياً بعد سجلت الحكومة أسمائهم، إلا للضرورة.

وهكذا الإجراءات الجديدة ستسهل على البريطانيين السفر للخارج لقضاء العطلات.

وتأتي في ظل بحث الوزراء عن سبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء بعد أن حذرت القطاعات التجارية من تضررها الشديد بسبب القوانين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة “نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم، مضيفة: “لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر”.

بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، وصل إجمالي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 309 آلاف و455 حالة.