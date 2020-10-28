بريطانيا تُعلن تضامنها مع فرنسا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، تضامنها مع فرنسا إثر التصريحات المعادية للإسلام الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” للوقوف معاً دفاعاً عن قيم التسامح وحرية التعبير.

وقال راب في بيان: “بريطانيا متضامنة مع فرنسا والشعب الفرنسي في أعقاب القتل المروع لصامويل باتي”. وأضاف: “الإرهاب لا يمكن ولا يجب أن يكون مبررا”.

وتابع: “أعضاء حلف شمال الأطلسي والمجتمع الدولي الأوسع يجب أن يقفوا كتفا بكتف وراء القيم الأساسية للتسامح وحرية التعبير وألا نمنح الإرهابيين أبدا شرف شق صفوفنا”.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مبان، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.