بريطانيا..رصد حالات جديدة من كورونا المتحور البرازيلي والجنوب إفريقي

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال إنه تم تسجيل في بريطانيا 77 حالة من السلالة الجديدة لكورونا مصدرها جنوب إفريقيا، و9 أخرى من السلالة الجديدة الـ3 من كورونا مصدرها البرازيل.

وأضاف هانكوك في تصريحات صحفية أمس الأحد: “تم العثور على 77 حالة من النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا، جميعها لقادمين من جنوب إفريقيا أو كانوا على اتصال بشخص آخر مصاب بهذا الفيروس، ويخضعون الآن لمراقبة دقيقة، كما أن هنالك 9 إصابات بالنوع المتحور الفيروسي الجديد من كورونا مصدره البرازيل، وتجري الآن مراقبة هذه الحالات عن كثب”.

وفي سياق متصل، أضاف هانكوك أمس الأحد أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل حتى يمكنها تخفيف قيود العزل العام التي تفرضها، رغم وجود مؤشرات على أن تلك القيود تسهم في تقليل معدلات الإصابات بكورونا المستجد.

وقال هانكوك لشبكة سكاي نيوز: “هناك دلائل مبكرة على أن الإغلاق بدأ يسهم في تقليل حالات الإصابة. لكن أمامنا طريق طويل للغاية لتنخفض تلك الأعداد بما فيه الكفاية، لأن معدل الحالات كان مرتفعا بصورة غير معقولة، ويمكنكم ملاحظة الضغوط التي تعاني منها هيئة الصحة العامة البريطانية”.

وأضاف هانكوك أنه يأمل في أن تتمكن المدارس، التي أغلقت أمام معظم الطلاب منذ الـ5 من يناير في إطار إجراءات العزل العام، من إعادة فتح أبوابها في فترة عيد الفصح، أوائل أبريل، لكنه قال إن ذلك يعتمد على البيانات المتعلقة بمرض كورونا المستجد.

وختم قائلا “يجب علينا أن ننظر في البيانات وفي تأثير برنامج التطعيمات”.