بسبب هجمات روسيا.. انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ روسيا تسعى إلى حرمان الناس من الضوء والحرارة من خلال التسبب في انقطاع التيار الكهربائي في شرق أوكرانيا ردا على هجوم أوكراني مضاد.

وذكرت وسائل إعلامية أنّ انقطاع التيار الكهربائي أثر على حوالي 9 ملايين شخص في مناطق بشرقي أوكرانيا، بما في ذلك خاركيف ودونيتسك، حيث يأتي هذا بعد إعلان كييف استعادة أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع خلال هجوم مضاد سريع في الشرق.

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، إنّ الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية تركت جزءاً كبيراً من مدينته من دون كهرباء أو مياه، واصفا ذلك بأنه محاولة دنيئة للانتقام من النجاحات الأخيرة التي حققها الجيش الأوكراني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، سُمع ما بدا أنّه ضربتان صاروخيتان أخرتان في وقت لاحق من المساء، في حين دعا تيريخوف وحاكم المنطقة إلى الهدوء، قائلين إن خدمات الطوارئ تعمل على إصلاح الأضرار وإخماد الحرائق.

وتابع حاكم منطقة سومي المجاورة أنّ أكثر من 130 مستوطنة في منطقة واحدة فقط من دون كهرباء، حيث جرى الإبلاغ عن مشاكل مماثلة في منطقتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.

وفي منشور تحدّ على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انقطاع التيار الكهربائي، اتهم الرئيس زيلينسكي روسيا بتنفيذ «أعمال إرهابية» من خلال استهداف البنية التحتية المدنية.

ويأتي ذلك بعد تقدم أوكراني ملحوظ، والذي إذا تأكد سيعني أن القوات الأوكرانية زادت مكاسبها على الأرض بمقدار ثلاثة أمثال في ما يزيد قليلاً عن 48 ساعة.

وقال الرئيس زيلينسكي إنه تمت استعادة ألف كيلومتر مربع مساء الخميس. وارتفع هذا الرقم إلى ألفي كيلومتر مربع مساء السبت، ثم إلى 3 آلاف يوم الأحد.

ومُنع الصحفيون من الوصول إلى الخطوط الأمامية لكن عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر القوات الأوكرانية في بلدات وقرى كانت تسيطر عليها روسيا حتى وقت قريب.

ودخلت القوات الأوكرانية بلدة بالاكليا الرئيسية يوم الجمعة، في حين أكدت روسيا في وقت لاحق سحب القوات، لتعزيز الجهود على جبهة دونيتسك.

واستعادت أوكرانيا يوم السبت بلدتي الإمداد الحيويتين اللتين تسيطر عليهما روسيا وهما إيزيوم وكوبيانسك. وأكدت روسيا انسحاب قواتها من البلدتين قائلة إن ذلك سيسمح لهما بإعادة تجميع الصفوف.