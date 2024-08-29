 بعد الكوليرا..«مرض جلدي» سريع العدوى في السودان

أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية السودانية، أمس الأربعاء، ظهور مرض جلدي “سريع العدوى” بالولاية، وذلك بعد الإعلان عن ظهور وباء الكوليرا.

وتشهد البلاد ترديا حادا في الأوضاع الصحية بسبب الحرب الدائرة بين قوات الجيش السوداني و”الدعم السريع”، منذ أبريل/ نيسان 2023.

وأصدرت الوزارة بيانا عبر صفحتها على فيسبوك أعلنت فيه “ظهور بعض حالات مرض التهاب الجلد البكتيري (أبو الصميق) بالولاية الشمالية وهو مرض سريع العدوي والانتشار”.

وأضافت الوزارة أن “الوقاية من هذا المرض تكمن في اتباع الإرشادات المتمثلة في عدم ملامسة المريض أو الاحتكاك به أو استخدام أغراضه الشخصية”.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن “عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الجلد البكتيري المسجلة لدى وزارة الصحة السودانية حتى الآن هو 260 حالة إصابة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة السودانية، هيثم محمد إبراهيم، رسميا عودة ظهور حالات الإصابة بمرض “الكوليرا” في البلاد.

ووفقا تقرير الحالة الوبائية في السودان، الصادر منتصف الشهر الجاري، أظهر تسجيل 11 حالة جديدة من “الكوليرا” في 4 ولايات، ليصل العدد الإجمالي إلى 300 حالة في جميع أنحاء البلاد، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في محلية ود الحليو، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الوفاة في الولايات 18 حالة.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث بدأت هذه الاشتباكات في الخرطوم وانتشرت إلى مناطق شاسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، ما أسفر عن أزمات إنسانية خطيرة.

أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية، عن ظهور مرض جلدي سريع العدوى يعرف من فئة التهاب الجلد البكتيري ويسمى محلياً بـ"أبو الصميغ" بسبب هطول الأمطار والسيول التي شهدتها الولاية الأيام الماضية.#سودانية24|#بلد_في_شاشة pic.twitter.com/QXHNIdSqaZ — Sudania 24 TV (@sudania24tv) August 28, 2024