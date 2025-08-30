بعد حكم يقيد سلطاته في فرض الرسوم.. ترامب يتوعّد «المحكمة العليا»

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أميركية حكماً تاريخياً يقضي بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك صلاحية قانونية لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع دول العالم، لكنها في الوقت ذاته أبقت على الإطار العام لخطته الرامية إلى حماية الاقتصاد الأميركي عبر سياسة جمركية متشددة.

وأيّد الحكم الذي جاء عن الدائرة الفيدرالية للاستئناف، إلى حد كبير قراراً سابقاً أصدرته محكمة التجارة الفيدرالية المتخصصة في نيويورك في مايو الماضي، والتي رأت أن لجوء ترامب إلى إعلان “حالات الطوارئ الوطنية” كأداة لفرض ضرائب واسعة على الواردات يتجاوز التفويض الذي منحه له الكونغرس.

وجاء في نص الحكم: “يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية.”

ورغم هذا التقييد، لم تُسقط المحكمة الرسوم الجمركية القائمة فوراً، بل منحت الإدارة الأميركية مهلة للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وهو ما تعهّد ترامب بالقيام به سريعاً.

وفي رسالة نشرها على منصته “تروث سوشيال”، كتب: “إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية.”

من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن الرئيس تصرف ضمن الإطار القانوني، مضيفاً أن الإدارة واثقة من تحقيق “النصر النهائي” في هذه القضية.

هذا وتُعد القضية واحدة من أعقد المعارك القانونية المرتبطة بأجندة ترامب التجارية، إذ تسعى إدارته إلى الحفاظ على قدرة فرض رسوم حمائية واسعة لحماية الصناعات الأميركية ومواجهة الممارسات التجارية التي تصفها بغير العادلة.

وانعكس القرار سريعاً على الأسواق، حيث اعتبر المستثمرون أن تقييد الصلاحيات الرئاسية في هذا المجال قد يحد من التقلبات المفاجئة في السياسة التجارية، ما دفع مؤشرات وول ستريت إلى تسجيل مكاسب أولية.