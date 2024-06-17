بعد خلافات بين أعضائها ..حل حكومة الحرب في إسرائيل

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، وزراءه بحل حكومة الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، إن “نتانياهو أبلغ الوزراء، مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيواصل التشاور مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الداخلية أرييه درعي”.

وذكرت الهيئة، أن قرار حل حكومة الحرب “جاء بعدما طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام إليها”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي، الإثنين، قوله إن نتانياهو حل حكومة الحرب، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، استقالتهما من حكومة الحرب الإسرائيلية.

وكان غانتس هدد في مايو الماضي، بالانسحاب من حكومة الحرب، ومنح مهلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بحلول 8 يونيو للإعلان عما أسماها “استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية”.

وكانت حكومة الحرب في إسرائيل قد شكلت مباشرة في 11 أكتوبر الماضي، بعد هجمات حماس على جنوب إسرائيل، وتضم 5 أعضاء وهم نتانياهو وغانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر.