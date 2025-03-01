بعد دعوة أوجلان… «العمال الكردستاني» يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، أعلن “حزب العمال الكردستاني”، السبت، وقف إطلاق النار مع تركيا.

وقال الحزب إنه “سيمتثل لدعوة زعيمه المسجون بتحقيق السلام وإعلان وقف إطلاق النار بدءا من السبت، ولن تنخرط أي من قواتنا في أي عمل مسلح ما لم تتعرض لهجوم”، وفقا لشبكة “رووداو” الكردية.

وجاءفي ي بيان اللجنة التنفيذية لـ”حزب العمال الكردستاني”، تحت عنوان “إلى شعبنا الوطني والرأي العام”، إن “نداء القائد عبد الله أوجلان، الصادر في 27 فبراير(شباط) بعنوان “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر، وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو، بكل احترام”.

وأكد البيان أن “هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كردستان والشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم”.

وشدد الحزب على أن “إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية”، مؤكدًا أن “حزب العمال الكردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات، وفقاً لضروراته ومتطلباته”.

وأشار البيان إلى أن “هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال”، مؤكدًا أن “الحزب خاض نضالا تاريخيا كبيرا خلال القرن الماضي في كوردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة”.

وأضاف: “نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار”.

وأكد “حزب العمال الكردستاني، أنه “يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيدا من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو (أوجلان) والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي”.

هذا “وبدأ الصراع المسلح مع “حزب العمال الكردستاني” في تركيا عام 1984، واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق قواعد للحزب، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر،وأصبح وجود القوات التركية في معسكر “زليكان” شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه “ضروري”.

والخميس أطلق أوجلان، دعوة للحزب، من أجل نزع سلاحه وحل نفسه، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما مع تركيا.

وتعليقا على الدعوة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنها تمثل بداية “مرحلة جديدة”،واعتبر أردوغان أنه توجد الآن “فرصة لخطوة تاريخية”، وتتوقع الحكومة التركية أن “يستغرق حل حزب العمال الكردستاني ما بين شهرين وثلاثة أشهر”، حسبما ذكرت قناة “سي إن إن تورك”.

يذكر أن “حزب العمال الكردستاني” مدرج كمنظمة إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهذه الخطوة قد تمهد الطريق لمحادثات سلام جديدة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، وهي الخطوة الأولى من هذا النوع منذ أكثر من عقد”.