تركيا.. «أوجلان» يبعث رسالة إلى رؤساء بلديات ونواب الحزب الكردي

يشهد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في تركيا، اجتماعات مكثفة، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لحزبه بتفكيك صفوفه وإلقاء سلاحه.

وبدأت سلسلة اجتماعات الحزب “باجتماع لأعضاء مجلس الحزب ورؤسائه المشاركين، أعقبه اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية، ثم اجتماع نواب الحزب ورؤساء بلدياته”.

وحسب معلومات صحيفة “زمان” التركية، فإن “الرؤساء المشتركين للحزب أصدروا تعليماتهم للنواب ورؤساء البلديات باستخدام لغة تتناسب مع حساسية المرحلة، مشددين على ضرورة تجنب أية تصرفات وأحاديث قد تضر بالمرحلة”.

بدورها، ذكرت صحيفة “خبر ترك” التركية، أن “الاجتماع تضمن رسالة من أوجلان إلى نواب الحزب، حيث طالبهم بالحديث عن السلام والدفاع عنه”.

وفي رسالته إلى رؤساء البلديات، ذكر أوجلان أن “الأكراد لم يكونوا حاضرين قبل 40 عاما، غير أنهم اليوم يتولون رئاسة بلديات، مطالبا إياهم بشرح المرحلة وعملية السلام للمواطنين”.

هذا “وفي إطار الجهود المتسارعة التي يبذلها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب لشرح المرحلة للمواطنين، من المنتظر أن يعقد الحزب لقاءات بالمواطنين في 100 نقطة خلال الفترة بين 9 و15 مارس الجاري، وسيعقد الحزب لقاءات مع “قيادات المناطق ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين في المدن والمناطق التي ستتم زيارتها”.