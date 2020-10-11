بعد كشف كوريا الشمالية عن «البالستي» العابر للقارات.. أمريكا ترد

مسؤول كبير بالإدارة الأميركية وصف عرض كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات بأنه “مخيب للآمال” ودعا الحكومة إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

ويقول محللون إن الصاروخ، الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المسؤول “أمر مخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية المحظورة على حساب العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية. الولايات المتحدة… تدعو كوريا الديمقراطية إلى الدخول في مفاوضات متواصلة وجادة لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل”.

وكانت قد كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات، قال محللون إنه غير مسبوق ولم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكري في بيونغيانغ.

وخلال العرض العسكري ألقى زعيم كورويا الشمالية، كيم جونغ أون، خطابا، عبر فيه عن فخره بـ “عدم إصابة أي مواطن” في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزيد عن 37 مليونا آخرين في العالم.

كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها، وقال: “سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع”.