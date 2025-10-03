بعد 70 عاماً من الحرب.. كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف لم شمل العائلات

دعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونغ، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية إلى النظر في استئناف عمليات لم شمل العائلات التي تفرقت خلال الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإنساني بين البلدين.

وخلال اجتماع قبيل عطلة في كوريا الجنوبية، وجه لي رسالة إلى الكوريين الجنوبيين الذين لديهم أقارب في الشمال، معرباً عن أمله في تخفيف حدة العداء بين الجارتين واستئناف التعاون المشترك في قضايا إنسانية.

تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين توتراً مستمراً، بينما تسعى سيول لتعزيز القنوات الإنسانية والتواصل بين الشعبين رغم الخلافات السياسية.