بكين تدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه فلسطين

قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية حول قضية الشرق الأوسط تشاي جون، إن الطريقة الأساسية لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل هي تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وشدد المسؤول الصيني خلال اجتماع عقده، مع الدبلوماسيين العرب المعتمدين لدى الصين، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي للمخاوف المشروعة لفلسطين، وضرورة اتخاذ خطوات حقيقية للوفاء بالتزامه تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى الدول الكبرى ذات النفوذ اتخاذ موقف عادل، والقيام بدورها في تسهيل استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن جون قوله، إن بلاده ستواصل بذل جهود دؤوبة لتسهيل التوصل إلى حل مناسب للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

وحث المبعوث الصيني، الأطراف المعنية على التصرف وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاحترام الجاد للوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه، والمهمة الملحة الآن هي إبقاء الوضع تحت السيطرة.

كما حثت الصين الأطراف المعنية وإسرائيل على وجه الخصوص على التزام الهدوء وضبط النفس إلى أقصى حد، وتجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات، ومنع المزيد من التصعيد.

وأوضح جون أن بلاده استجابت بفاعلية لدعوة الدول العربية وطالبت مجلس الأمن الدولي بإجراء مشاورات طارئة حول الوضع في فلسطين مع دول من بينها الإمارات العربية المتحدة، وبذلت جهودا لخفض التصعيد، ونحن على اتصال وثيق مع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي لتسهيل محادثات السلام