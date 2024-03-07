بكين: ندعم عضوية كاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

وصفت بكين الحرب في غزة بأنها “وصمة عار على العالم المتحضر”، معلنة دعمها “عضوية كاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة”.

وانتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، العمليات العسكرية “الإسرائيلية” في قطاع غزة، قائلا إنه “لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين”.

وقال وانغ يي: إننا ندعم فلسطين لتصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، مطالبا “بإطلاق سراح جميع المحتجزين”.

ودعا وزير الخارجية الصيني، الفلسطينيين و”إسرائيل”، إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما طالب بعقد “مؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية”، مؤكدا أن بكين “ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح”.

هذا وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 31 ألف قتيل وأكثر من 72 ألف جريح.