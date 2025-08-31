إنهاء ملف التعويضات في الأصابعة.. صرف آخر دفعة للمتضررين من الحرائق

تسلم عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، اليوم الأحد، الدفعة الأخيرة من صكوك تعويضات المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها المدينة في الفترة الماضية، وذلك خلال مراسم التسليم التي تمت بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس.

وأكد المقطوف أنه سيباشر فور عودته إلى مقر البلدية في تنظيم عملية توزيع الصكوك على المستفيدين، بما يضمن وصول التعويضات إلى أصحابها وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال صرف التعويضات للمواطنين المتضررين، بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الحكم المحلي المكلف، السيد عبد الشفيع الجويفي، الذي وجّه بضرورة إنهاء إجراءات التعويض بناءً على التقارير الفنية والتقديرات التي تم إعدادها لتقييم الأضرار، ووفق الضوابط القانونية والمالية المعمول بها.

وشهدت مدينة الأصابعة خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحرائق الواسعة التي تسببت في أضرار جسيمة لحقت بعدد من المنازل والممتلكات، مما أدى إلى تضرر العديد من الأسر وفقدانها لمصادر سكنها وعيشها. وتزامن ذلك مع ظروف مناخية قاسية ساهمت في انتشار الحرائق، إلى جانب محدودية الإمكانيات المحلية في التصدي لها بشكل سريع.

وفي أعقاب الكارثة، وزارة الحكم المحلي، إلى تشكيل لجان ميدانية لتقييم الأضرار وتوثيقها، تمهيدًا لتعويض المتضررين. وقد بدأت عملية صرف التعويضات على مراحل، شملت إعداد تقارير فنية دقيقة، ومراجعة قانونية ومالية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

وتُعد عملية تسليم الدفعة الأخيرة من الصكوك اليوم خطوة ختامية في هذا المسار، وتجسيدًا لالتزام السلطات المحلية بالوقوف إلى جانب المواطنين في الأزمات، وتعزيز جهود إعادة الاستقرار إلى المدينة.