بلينكن: سنعمل مع حلفائنا على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صرح اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأفاد بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو. وقال إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، وإن القيم الديمقراطية “تواجه تهديدا” في أماكن مثل ميانمار والصين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء عن شقيقة زعيم البلاد كيم يو جونغ، قولها إنه إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تريد السلام فعليها أن تتجنب “إثارة الضجة”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أكدت للصحفيين أمس الإثنين الأنباء التي تحدثت عن دعوة أميركية لكوريا الشمالية من أجل البدء في إجراء حوار.

وتتزامن هذه التصريحات مع جولة آسيوية يقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بدأت باليابان، وذلك في أعقاب تقارير تتحدث عن دعوة أميركية لبيونغ يانغ لإجراء حوار.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن كوريا الشمالية رفضت حتى الآن طلبات من الولايات المتحدة للحوار.

وقالت إن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع كوريا الشمالية من خلال عدد من القنوات منذ تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه قبل نحو شهرين، “لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن”. وأوضحت أن “هدفنا هو تقليل مخاطر التصعيد”.وفقا للحرة.