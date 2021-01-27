«بلينكن» يتعهد بإعادة بناء الدبلوماسية الأمريكية

بدأ أنتوني بلينكن أول يوم عمل كامل له بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، على وعد بإصلاح العلاقات مع الشركاء العالميين وإظهار أن أمريكا قادرة على القيادة، والتصدي لقضايا تغير المناخ، وتآكل الديمقراطية وغيرها من الملفات الصعبة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت “رويترز” عن بلينكن قوله: “نحن الآن تحت أنظار العالم. يريدون أن يعرفوا إن كان بإمكاننا تطبيب جراح أمتنا، يريدون أن يروا ما إذا كنا سنقود باستخدام قدرتنا على الإلهام… وما إذا كنا سنعطي قيمة إضافية للدبلوماسية مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة التحديات الكبرى في هذا العصر”.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي عن قائمة التحديات وأشار إلى جائحة كورونا، وتغير المناخ، والاقتصاد العالمي، والتهديدات التي تواجه الديمقراطيات، والنضال لتحقيق العدالة بين مختلف الأعراق، والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي التي يثيرها منافسون وخصوم.

ونوه بلينكن إلى أنه يتعين على وزارة الخارجية العمل على تشكيل جبهة موحدة مع حلفائها للتصدي للتحديات.

وأضاف: “أعرف أن وزارة الخارجية التى أدخلها اليوم ليست نفس الوزارة التى تركتها قبل أربع سنوات”.

وتابع: “تغيرت أشياء كثيرة. تغير العالم. وتغيرت الإدارة… العالم يراقبنا الآن عن كثب ويريدون أن يعرفوا ما إذا كنا نستطيع تطبيب جراح أمتنا”.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين بلينكن، وهو دبلوماسى مخضرم مقرب من الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء.

ووعد الوزير الجديد بالعمل على أساس التعاون بين الحزبين فى صياغة السياسات الأمريكية.