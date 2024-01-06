«بلينكن» يصل تركيا لبحث حرب غزة وانضمام السويد للناتو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى تركيا في إطار جولة شرق أوسطية، للبحث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القضايا المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والعوائق أمام انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

والزيارة هي الرابعة لبلينكن إلى الشرق الأوسط خلال ثلاثة أشهر فقط ،في محاولة لتهدئة المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع، خاصة بعد اغتيال القيادي في حماس، صالح العاروري، في غارة جوية ببيروت.

وبحسب مراقبون للأوضاع في المنطقة فإن بلينكن سيركز على رفع وتيرة المساعدات الإنسانية لغزة، والضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، والضغط من أجل إطلاق سراح الاسرى لدى حماس، والتأكيد على أهمية التخطيط لإدارة غزة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

كما من المتوقع أن يناقش بلينكن ملف انضمام السويد إلى حلف الناتو في محاولة لرفع آخر العوائق، حيث تأخذ انقرة على السويد تساهلها المفترض حيال ناشطين أكراد أتراك لاجئين إلى أراضيها وتستخدم نفوذها لتعطيل تسليم انقرة 40 طائرة مقاتلة أميركية من طراز اف-16 وحزمات تحديث لتلك التي تملكها أساسا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية.