بوادر اتفاق سلام تلوح في الأفق بين السودان والكيان الصهيوني

بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”التاريخي”، تلوح في الأفق بوادر اتفاق سلام بين السودان والكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع الكيان الإسرائيلي، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم “دون التضحية بالقيم والثوابت”.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، اليوم الثلاثاء، أنه “ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان والكيان الإسرائيلي”.

وأردف يقول: “لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين”.

وأوضح صادق أن السودان والكيان الإسرائيلي سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام، بحسب قوله.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الإسرائيلي، واصفا إياها بـ”الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية”.