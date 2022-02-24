بوتين يبدأ الحرب.. والأوكرانيون يقولون إنّه غزو واسع والانفجارات تُسمع في أرجاء البلاد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا، وسط إعلانات متبادلة عن وقوع خسائر وسقوط قتلى بين الطرفين.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئاسة الأوكرانية، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، تزامنا مع إعلان الجيش الأوكراني مقتل 50 جنديا روسيا قتلوا في المعارك شرق أوكرانيا

حرب فعلية

وأفاد الجيش الأوكراني إسقاط 6 مقاتلات روسية وطائرتين مروحيتين وتدمير دبابتين روسيتين، مؤكدا أنّ مدينة ماريوبول تحت سيطرتهم والمعارك حاليا تدور باتجاه مدينة خيرسون.

وقالت وكالة إنترفاكس نقلا عن الرئاسة الأوكرانية، أنّ معارك تدور على بعد 5 كم فقط عن محيط مدينة خاركيف شرقي البلاد، تزامن ذلك مع إعلان الانفصاليون في لوغانسك: أنّ غارة روسية دمرت محطة رادارات تابعة للجيش الأوكراني في منطقة سفاتوفو قرب حدود روسيا.

ودوت صفّارات الإنذار وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، قبيل فجر اليوم الخميس، وذلك بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسُمعت أصوات الانفجارات أيضا في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا والتي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا، كما سمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرقي البلاد الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا.

غزو واسع

وقالت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأراضيها، وإنّها نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا وعلى حرس الحدود، وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.

وكشف زيلينسكي عن إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وأنّ الأحكام العرفية فرضت على جميع أراضي الدولة، وأنّه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا فجر الخميس أنّ بوتين بدأ للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات، قائلا إنّ «هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن».

إغلاق المجالات الجوية

وأعلنت الحكومة الأوكرانية إغلاق مجال البلاد الجوي أمام الطيران المدني، إلى جانب إعلان هيئة الأركان العامة البيلاروسية عن إغلاق جزء من المجال الجوي البيلاروسي أمام الطيران المدني.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ جمهورية مولدوفا تغلق مجالها الجوي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما بيّن الجيش الأزكراني أنّ قوات بيلاروسية شاركت في الهجوم من المحور الشمالي للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام دولية أنّ وحدات من الجيش الأوكراني تبدأ الانتشار في وسط العاصمة كييف قرب مقار حكومية ومرافق عامة.