بيان للمجلس الأعلى للدولة بشأن التطورات السياسية والعسكرية

أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانًا، الاثنين، بشأن التطورات السياسية والعسكرية في البلاد.

وجاء في البيان، أن المجلس الأعلى للدولة ناقش في جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية في ظل استمرار التدخل الأجنبي العسكري المباشر، واستمرار انتهاج القوات المعتدية سياسية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية العامة والخاصة.

وخلُص المجلس في جلسته إلى عدة نقاط تمثلت في: