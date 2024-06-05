بيان مشترك « روسي صيني إيراني» حول الاتفاق النووي

أصدرت روسيا والصين وإيران بيانا مشتركا، دعوا فيه “الغرب إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى”.

وجاء في البيان المشترك: إن “دولنا قدمت الدعم باستمرار لخطة العمل المشتركة الشاملة “الاتفاق النووي]”،ولم يتغير دعمنا للاتفاق النووي منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي وغير مشروع من هذا الاتفاق، وأصبح فرض عقوبات أحادية وغير مشروعة وممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران نقطة تحول لهذا الاتفاق”.

وأضاف البيان، “أن الوقت قد حاج كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي”.

هذا “وأبرمت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا “خطة العمل الشاملة المشتركة” في 2015، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي، وانسحبت الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت العقوبات ضد طهران”.