بيرو تختار رئيسة جديدة.. «كيكو فوجيموري» تنتزع منصبها بعد معركة انتخابية

أعلنت السلطات الانتخابية في بيرو فوز السياسية المحافظة كيكو فوجيموري، البالغة من العمر 51 عامًا، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، في سباق انتخابي اتسم بالتقارب الشديد والتوتر السياسي، وسط مخاوف واسعة لدى الناخبين من تصاعد معدلات الجريمة في البلاد.

وصادقت أعلى هيئة انتخابية في بيرو على نتائج الانتخابات، لتؤكد فوز كيكو فوجيموري رسميًا بالمنصب، في مشهد يعكس تحولًا سياسيًا جديدًا في البلاد التي تشهد تغيرات متسارعة على مستوى القيادة.

وتعد كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، إحدى أبرز الشخصيات السياسية في بيرو، إذ خاضت السباق الرئاسي للمرة الرابعة في مسيرتها السياسية، قبل أن تنجح أخيرًا في الوصول إلى قصر الرئاسة.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنها مسؤولون انتخابيون، وبعد فرز 100% من الأصوات، حصلت فوجيموري على 9,223,000 صوت، ما يعادل 50.135% من إجمالي الأصوات، مقابل منافسها النائب القومي روبرتو سانشيز الذي حصل على أكثر من 9,173,000 صوت بنسبة 49.865%.

ويعكس الفارق الضئيل بين المرشحين واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسية في تاريخ بيرو الحديث، حيث لم يتجاوز الفارق عشرات الآلاف من الأصوات، في سباق حُسم حتى اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن تصبح كيكو فوجيموري الرئيس التاسع لبيرو خلال عقد واحد فقط، على أن تتولى منصبها رسميًا في وقت لاحق من الشهر الحالي، في مرحلة سياسية جديدة تحمل تحديات اقتصادية وأمنية بارزة.

هذا وتشهد بيرو حالة من عدم الاستقرار السياسي المتكرر خلال السنوات الأخيرة، مع تبدل الحكومات بوتيرة سريعة، ما جعل ملف الأمن الداخلي، خصوصًا مكافحة الجريمة المنظمة، في صدارة أولويات الناخبين خلال هذه الانتخابات.