تبادل لإطلاق النار على الحدود بين الكوريتين

اطلاق نار متبادل بين الكوروتين على الحدود [انترنت]

تبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، ما أثار التوتر بعد يوم من إنهاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون فترة غياب استمرت ثلاثة أسابيع بظهوره في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية في بيان، إن “عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية في الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود”.

وأضافت أن “كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية” ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي.

ولم يرد على الفور أي تعليق من كوريا الشمالية بشأن الواقعة.

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