تبادل لإطلاق النار في مونبيلييه الفرنسية

أفادت مصادر أمنية فرنسية بإصابة شخص جراء حادث تبادل إطلاق نار، اليوم الأحد، في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المصادر قولها، إن حوالي 12 شخصا كانوا يرتدون ملابس سوداء ومزودين بأسلحة قتالية من عصابتين إجراميتين شاركوا في تبادل مكثف لإطلاق النار بمنطقة باياد في مونبيلييه في حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادهما وتم نقله للمستشفى.

وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحادث وسط انتشار لعناصر الشرطة والدرك والقوات العسكرية، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا جنائيا في القضية.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الحادث وقع عند سفح برح أساس، لافتة إلى أن بعض المشاركين في تبادل إطلاق النار استخدموا بنادق كلاشينكوف.

ونقلت التقارير المحلية عن شهود عيان أن الحادث، الذي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو له، قد يعود إلى خلافات بين عصابتي مخدرات.