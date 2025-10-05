«تحالف أوبك» يعلن زيادة إنتاج النفط في نوفمبر

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عن اتفاق 8 دول أعضاء في تحالف “أوبك بلس” على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر عقب اجتماع افتراضي جمع الدول الثماني، وهي: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان.

وأكد البيان أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعديل طوعي إضافي تم الإعلان عنه في أبريل 2023، ويأتي امتدادًا لجهود ضبط سوق النفط العالمي وتحقيق الاستقرار فيه.

ويبلغ حجم التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها سابقًا 1.65 مليون برميل يوميًا، وستُطبق جزئيًا أو كليًا حسب تطورات السوق العالمية، مع التزام الدول المشاركة بمراقبة ظروف السوق وتقييمها بشكل مستمر.

وشددت الدول المشاركة على ضرورة اتباع نهج حذر في تطبيق هذه الزيادة، مع الاحتفاظ بالمرونة الكاملة التي تمكنها من إيقاف أو عكس أي تعديلات في الإنتاج الطوعي إذا استدعت ظروف السوق ذلك.

كما تم التأكيد على استمرار الالتزام الجماعي الكامل بما يعرف بـ”إعلان التعاون”، والذي يشمل التعويض عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024، مع مراقبة دقيقة من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

أرقام الإنتاج لكل دولة في نوفمبر 2025:

روسيا: 9.532 مليون برميل يوميًا

السعودية: 10.061 مليون برميل يوميًا

العراق: 4.225 مليون برميل يوميًا

الإمارات: 3.399 مليون برميل يوميًا

الكويت: 2.569 مليون برميل يوميًا

كازاخستان: 1.563 مليون برميل يوميًا

الجزائر: 967 ألف برميل يوميًا

سلطنة عمان: 808 آلاف برميل يوميًا

ويبلغ الحد الإجمالي لحصص إنتاج تحالف “أوبك بلس” لعام 2024 نحو 39.425 مليون برميل يوميًا، ويُستثنى من هذه الحصص دول مثل إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للقيود الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في ظل توقعات اقتصادية مستقرة وحالة سليمة لأساسيات السوق، ما انعكس في انخفاض مخزونات النفط عالميًا، ومع ذلك، تحرص الدول الأعضاء على مواصلة الرقابة الدقيقة لضمان استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات حادة قد تؤثر سلبًا على الأسعار.

ولفت البيان إلى أن بعض دول “أوبك بلس” قد نفذت تخفيضات طوعية في الإنتاج سابقًا، وأن القيود المفروضة حاليًا، والتي تبلغ 1.65 مليون برميل يوميًا، ستبقى سارية حتى نهاية عام 2026 كجزء من خطة طويلة الأمد لضبط السوق.