تحديد موعد امتحانات «الشهادة الثانوية» لطلبة التعليم الأجنبي

أعلن المركز الوطني للامتحانات، عن تحديد موعد إجراء امتحانات الشهادة الثانوية المحلية لطلبة التعليم الأجنبي (التعليم المتقدم).

وأوضح المركز أن الامتحانات ستشمل الطلبة المقيدين بمنظومة المركز والمستهدفين للحصول على الشهادة، من مواليد الأعوام 2005 إلى 2008، والذين سبق لهم التقدم للامتحانات في فترات سابقة.

وأفاد المركز أن تاريخ إجراء الامتحانات سيكون يوم 21 فبراير 2026، بهدف تمكين الطلبة المعنيين من الالتحاق بالمؤسسات الجامعية واستكمال مسارهم التعليمي دون تأخير.

وأكد المركز على أهمية التزام الطلبة بالإجراءات التنظيمية والجدول الزمني المعتمد لضمان سير الامتحانات بنجاح ودقة.