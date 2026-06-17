تحرك أممي جديد لدفع توحيد الجيش الليبي

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، يوم الاثنين في مدينة بنغازي، برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول ركن خالد حفتر، في إطار الجهود الدولية الداعمة للمسار الأمني في البلاد.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مخرجات الحوار المهيكل الذي اختُتمت أعماله مؤخراً، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات الصادرة عن المسار الأمني، وما تضمنه من خطوات مرتبطة بملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

كما ناقش الطرفان الإجراءات العملية اللازمة للشروع في توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب بحث أوجه الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساهمة في دفع هذا المسار قدماً.

وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية تحقيق تقدم فعلي في جهود بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، ودعم المسارات السياسية والأمنية الرامية إلى توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.