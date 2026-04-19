تحرك صحيّ موسع في الخمس لمواجهة ارتفاع «إصابات الحصبة»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تنظيم يوم علمي تدريبي موسع في مدينة الخمس، بالتعاون مع مكتب منظمة الإغاثة الدولية في ليبيا وعدد من الجهات الصحية، وذلك في إطار رفع الجاهزية وتعزيز الاستجابة لمواجهة ارتفاع مؤشر الإصابة بمرض الحصبة داخل المدينة.

واستهدف أطباء الأطفال العاملين داخل المراكز الصحية والمستشفيات في مدينة الخمس، بهدف تطوير قدراتهم في مجالي الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، بما يعزز قدرة النظام الصحي على اكتشاف الحالات مبكراً والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تسجيل ارتفاع في مؤشر الإصابة بمرض الحصبة داخل المدينة خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى تكثيف البرامج التدريبية ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الصحية والكوادر الطبية، لضمان احتواء أي انتشار محتمل للمرض.

وتضمن اليوم العلمي التدريبي سلسلة محاور متكاملة، شملت عرضاً تفصيلياً للوضع الوبائي الحالي لمرض الحصبة في بلدية الخمس، مع استعراض اتجاهات انتشار الحالات وتحليل المؤشرات الصحية المرتبطة بها.

كما جرى التطرق إلى قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها داخل النظام الصحي وآلية الإبلاغ المعتمدة، مع التأكيد على أهمية سرعة التبليغ في تعزيز فعالية الاستجابة الصحية والحد من تفشي الأمراض المعدية.

وتناول البرنامج أيضاً مفاهيم الترصد الوبائي وآليات تطبيقه، إضافة إلى شرح استخدام الأدلة الإرشادية في تتبع الحالات ومتابعتها، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي في مراقبة الأمراض.

كما ركز التدريب على أهمية التطعيمات الروتينية باعتبارها خط الدفاع الأساسي ضد مرض الحصبة، إلى جانب مناقشة أسباب التردد في تلقي اللقاحات وسبل معالجته من خلال التوعية الطبية والمجتمعية، وتعزيز ثقة المواطنين في برامج التحصين.

وشدد المشاركون على أهمية دور الكوادر الطبية في الحد من تسرب الأطفال من برامج التطعيم، لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة احتمالات انتشار المرض داخل المجتمع.

كما شمل البرنامج محوراً خاصاً حول تعزيز إجراءات مكافحة العدوى داخل المرافق الصحية، بهدف حماية العاملين والمرضى والحد من انتقال العدوى داخل المؤسسات الطبية.

ويهدف هذا النشاط إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية، وتعزيز نظم الترصد والإبلاغ، وتحسين التغطية بالتطعيم، بما يساهم في الاكتشاف المبكر للحالات والسيطرة على انتشار مرض الحصبة في مدينة الخمس.

يذكر أن مرض الحصبة هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، وينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم أو أنف الشخص المصاب عند السعال أو العطاس أو حتى الحديث عن قرب.

يسبب المرض فيروس الحصبة، ويعد من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العالم، خصوصاً بين الأطفال غير المطعّمين أو الذين لم يكملوا جرعات التطعيم الأساسية.

تبدأ أعراض الحصبة عادة بعد فترة حضانة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً من التعرض للفيروس، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ

سعال جاف مستمر

سيلان الأنف

احمرار العينين والتهابها وحساسيتها للضوء

ظهور طفح جلدي أحمر يبدأ من الوجه ثم ينتشر تدريجياً إلى باقي الجسم

وفي بعض الحالات، قد تتطور الإصابة إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، ومن أبرزها:

التهاب الرئة

التهاب الدماغ

الإسهال الحاد

مضاعفات قد تهدد الحياة في حالات نادرة

ويعد التطعيم ضد الحصبة الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المرض، حيث يندرج ضمن برامج التحصين الروتينية للأطفال، ويسهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة والحد من انتشار العدوى داخل المجتمع.