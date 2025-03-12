باكستان.. تحرير 155 رهينة في «بلوشستان» ومقتل 27 مسلحاً

قال مصدر أمني باكستاني، اليوم الأربعاء، “إنه تم تحرير 155 رهينة، من بين أكثر من 450، وقتل 27 مسلحا انفصاليا خلال عملية تحرير رهائن احتجزوا داخل قطار في منطقة بلوشستان”.

و وأفادت التقارير، “أن قوات الأمن تواصل عملياتها لتحرير الركاب المتبقين”، مشيرة إلى “أن 17 رهينة محررا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي رعاية طبية طارئة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية “أن المهاجمين قادوا القطار إلى منطقة نائية بالقرب من الحدود مع أفغانستان وإيران”.

وكان “مسلحون من جماعة جيش تحرير بلوشستان، احتجزوا، الثلاثاء، 450 راكبا من قطار في باكستان كان متجها من مدينة كويتا (عاصمة إقليم بلوشستان) إلى مدينة بيشاور (عاصمة إقليم خيبر بختونخوا)، وقام المسلحون الانفصاليون “بتفجير مسارات السكك الحديدية ثم فتحوا النار على القطار، و أصيب سائق القطار، وخلال الهجوم وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد أمن القطار والمسلحين”.

وبينما أعلنت حركة تحرير بلوشستان مسؤوليتها، “طالبت بالإفراج خلال 48 ساعة عن السجناء السياسيين والنشطاء والمفقودين البلوش الذين زعمت أنهم اختطفوا على يد الجيش الباكستاني”.

وقالت الحركة: “حركة تحرير بلوشستان مستعدة لتبادل الأسرى”، و”إذا لم تلب مطالبنا خلال الفترة المحددة، أو إذا حاولت دولة الاحتلال القيام بأي عمل عسكري خلال هذه الفترة، فسيتم تحييد جميع أسرى الحرب وتدمير القطار بالكامل”.

وأضافت الحركة، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوشستان الواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، “أن من بين الرهائن أفراد من الجيش الباكستاني ومسؤولين أمنيين آخرين كانوا في إجازة”.

من جهة أخرى، قال رانا ديلاوار، ضابط في الشرطة المحلية: “لا يزال القطار المتضرر في موقعه، والمسلحون يحتجزون الركاب”، وأضاف: “شنت قوات الأمن عملية واسعة النطاق”، مشيرا إلى “نشر طائرات هليكوبتر وقوات خاصة”.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني “محسن نقفي” الهجوم، وأشاد بالجيش لإنقاذه أكثر من 100 راكب.

وقال: “إن من يهاجمون الركاب الأبرياء هم أعداء للبلاد”، وأضاف: “إن قوات العدو تتآمر لزعزعة استقرار البلاد من خلال الإرهاب في بلوشستان”.

هذا “ويعد جيش تحرير بلوشستان أكبر الجماعات التي تقاتل الحكومة منذ عقود، وتسعى لاستغلال موارد بلوشستان الغنية بالغاز والمعادن، وشهد الصراع هجمات متكررة ضد الحكومة والجيش الباكستاني في المنطقة”.